Resolve live on tour

Wacken-Mitbegründer Holger Hübner spricht im Podcast-Interview mit Lars Haider über das Wacken Open Air und erklärt Ticket-Preise.
In einem Podcast des Hamburger Abendblatts ("Entscheider treffen Haider") spricht Wacken-Gründer Holger Hübner mit Chefredakteur Lars Haider über das, was das Wacken Open Air so besonders macht, und warum die hohen Ticket-Preise seines Erachtens gerechtfertigt sind. In jeder Folge trifft Lars Haider auf "herausragende Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Kultur, darunter Führungskräfte, Entscheider, Prominente und Geschäftsführer". Erbengeneration, Kohle, Attacke! Lars Haider geht auf die Wünsche und Ansprüche der jungen Festival-Besucher ein und meint, dass vor allem junge Besucher oft höhere Ansprüche stellen als ältere. Hübner sagt dazu: "Absolut. Die Vokabel 'Zelten' kennen die jungen Leute gar nicht", und geht auf…
