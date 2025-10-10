Rikas live on tour

Heaven Shall Burn und Lord Of The Lost unterstützen die "Pay With Your Blood"-Blutspende-Aktion des Wacken Open Air.
Die Blutspendenaktion „Pay with your Blood“ geht in die nächste Runde und findet 2025 bundesweit an acht Standorten statt. Das Wacken Open Air setzt seine Kampagne fort und lädt gemeinsam mit dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) zum großen Auftaktevent am 13. September 2025 im UKE. Als Special Guest sind dort Lord Of The Lost angekündigt, die nicht nur selbst Blut spenden, sondern ihre Fans zusätzlich mit einem Akustikset in Trio-Besetzung locken wollen. Unterstützt wird die Aktion außerdem vom Gitarrist „VanSteef“ sowie von der Wacken Foundation und Metality e.V., die mit weiteren Aktionen vor Ort präsent sein werden. Ein Leckerbissen für W:O:A-Gäste:…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.