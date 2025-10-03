Roachford live on tour

Nur für METAL HAMMER-Abonnentinnen und -Abonnenten: Orbit Culture-Titelbild und Summer Breeze-Comic!
Mit METAL HAMMER-Abonnentinnen und -Abonnenten meinen wir es diesen Monat besonders gut und schenken ihnen mit Ausgabe 10/2025 gleich zwei exklusive Beilagen. Da wäre einmal der Summer Breeze-Comic rund um Festival-Maskottchen Mikey. In der Sonderbeilage ‘Mikey und das Rätsel der Gargoyles’ erlebt der Comic-Wolf Abenteuer zusammen mit Michael Rhein von In Extremo.Auf 24 bunten Seiten erwarten euch außerdem schwermetallische Rätsel, Interviews und Poster. Und dann begeistert das aboexklusive zusätzliche Titelblatt mit Orbit Culture! Die Schweden sind gerade dabei, mit ihrer einzigartigen Mischung aus Death-, Groove-, Prog- und Industrial Metal die Szene aufzumischen, sind bereits für die großen Festivals 2026 gebucht…
