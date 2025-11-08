Rochelle Jordan live on tour

Hatebreed arbeiten inmitten ihres Rechtsstreits und der Genesung von Gitarrist Wayne Lozinak an neuer Musik, die vielleicht bald erscheint.
Hatebreed haben mit dem Rechtsstreit gegen ihren ehemaligen Bassisten Chris Beattie und dem Bangen um die Gesundheit ihres Gitarristen Wayne Lozinak bereits einiges um die Ohren. Trotzdem arbeiten die Amerikaner fleißig an ihrer neuen Platte. Schlagzeuger Matt Byrne gibt im Interview ein kleines Update zum Fortschritt. "Wir haben gerade über den Sommer eine Single (‘Make The Demons Obey’ - Anm.d.Red.) veröffentlicht", sagt er. "Unser neues Album kommt nächstes Jahr irgendwann. Ich bin mir nicht sicher, wann, aber es ist um die 90 Prozent, 85 Prozent fertig. Wir passen noch einige Dinge an, aber nächstes Jahr ist auf jeden Fall unser Ziel."…
