Rocket live on tour

Nach fünf Jahren Pause kehren Testament mit PARA BELLUM zurück, dem stilistisch vielseitigsten Werk ihrer Karriere.

METAL HAMMER: Eric, starten wir mit dem Titel: Steht die Menschheit vor einem Krieg gegen die Künstliche Intelligenz? Eric Peterson: Gerade jetzt ist K.I. ein Riesenthema – wie ein Super­computer, der über Apps für jeden zugänglich ist. Man kann in Sekunden auf massenhaft Infos zugreifen. Aber die K.I. steht erst am Anfang der Entwicklung hin zu einem eigenen Bewusstsein, das irgendwann Entscheidungen über uns trifft: blitzschnell, basierend auf Datenmengen, die…