Role Model live on tour

Eigentlich waren Megadeth-Mastermind Dave Mustaine und David Ellefson immer feine Kumpel, findet der geschasste Bassist.
In einem aktuellen Interview bei Today's Boondoggle hat David Ellefson erneut unterstrichen, dass er gerne bei der Abschiedstournee von Megadeth mit von der Partie sein würde. Bei dieser Gelegenheit baute der Bassist den Hinweis an Dave Mustaine ein, dass sich die beiden doch eigentlich immer ganz gut verstanden hätten. Es seien "äußere Kräfte" gewesen, die die beiden Musiker auseinandergebracht haben. Schlecht beraten? Auf die Frage, ob er bei der letzten Konzertreise mitspielen würde, wenn ihn Mustaine anrufen würde, erwiderte David Ellefson: "Ja, natürlich würde ich. Ich habe niemals gedacht, dass ich nicht dabei sein sollte. Basierend darauf gibt es ein paar…
