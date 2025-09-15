Rolls-Royce Orchester live on tour

Gitarrist Uli Jon Roth macht sich wegen immer populärer werdender K.I. keine Sorgen und nimmt die Entwicklungen locker.
Gitarrist Uli Jon Roth, der insbesondere in den Siebzigern bei den Scorpions aktiv war und von vielen als ausschlaggebender Einfluss auf Rock-Gitarristen genannt wird, hat im Interview mit Metal Roos seine Gedanken zu menschlicher Kreativität und K.I. geteilt. Roth betont, wie wichtig ihm Abwechslung in seiner Arbeit ist: "Ich wiederhole nicht gerne dieselben Dinge immer und immer wieder. Jeder meiner Auftritte ist hier und da zumindest ein bisschen improvisiert. Das hält sie frisch. So haben wir das auch bei den Scorpions gemacht. Als ich noch da war, gab es keine zwei Shows, die gleich waren. Wir sind Risiken eingegangen." Perfektion ist…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.