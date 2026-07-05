Ronnie Romero & Gus G. live on tour

Black Flag-Legende Henry Rollins ist sauer — unter anderem auf US-Präsident Donald Trump und Kriegsminister Pete Hegseth.
Donald Trump hat derzeit keinen guten Stand. Nun hat sich noch Punk Rock-Ikone Henry Rollins (Black Flag, Rollins Band) im The God Show-Podcast zu Wort gemeldet und kein gutes Haar am Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika gelassen. Demnach fehlt dem Geschäftsmann so gut wie alles — darunter Feinsinn, Anstand und Wissen über militärische Strategie sowie die Geographie des Iran. Keine Moral, keine Expertise „Ich bin Amerikaner. Wir alle haben unsere Meinung. Was mich an der aktuellen Lage wirklich stört, ist, dass der Präsident mich definitiv ablenkt. Der Kongress und der Oberste Gerichtshof machen ihre Arbeit nicht richtig. Am meisten…
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