Royal & the Serpent live on tour

Nachdem beim Iron Maiden-Konzert in Paris zwischenzeitlich die Lichter ausgegangen waren, hat sich die Band hierzu zu Wort gemeldet.
Nachdem es beim Stelldichein von Iron Maiden am Montag, den 22. Juni 2026 in Paris einen Stromausfall gegeben hatte, haben sich Steve Harris, Bruce Dickinson und Co. nun diesbezüglich zu Wort gemeldet. Nach zwei Gastspielen im Vorjahr wollte das Sextett das Konzert aufzeichnen, um es zu einem späteren Zeitpunkt als Live-Film zu veröffentlichen. Grund noch unklar Circa 50 Minuten nach dem Start der Darbietung — gegen Ende von ‘2 Minutes To Midnight’ — "brachte ein kompletter Stromausfall alles zum Stillstand", berichten Iron Maiden. Weiter zitieren sie die französische Tageszeitung Le Figaro: „Die Behörden untersuchen, ob der Ausfall mit der extremen…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.