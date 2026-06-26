Rummelsnuff live on tour

Der einstige Sevendust- und Snot-Gitarrist Sonny Mayo musste sich nach einem Herzinfarkt einer dreifachen Bypass-Operation unterziehen.
Bereits im Jahr 2018 wurde bei Sonny Mayo (Ex-Sevendust, Ex-Snot) eine genetisch bedingte koronare Herzkrankheit diagnostiziert. Der Diagnose sind zwei Herzinfarkte vorausgegangen. 2019 entschied sich Mayo für eine Stammzelltherapie. Vor Kurzem erlitt der 54-Jährige erneut einen Herzinfarkt, woraufhin er sich einer notfallmäßigen dreifachen Bypass-Operation unterziehen musste. Notwendige Hilfe Um bei der Bewältigung der Nachwirkungen solch einer schwerwiegenden Operation zu helfen, wurde eine Spendenaktion über Meal Train ins Leben gerufen. Dort kann man sowohl Geld als auch Mahlzeiten spenden, die über einen eigenen Kalender organisiert werden. Organisatorin Megan Wright schreibt dazu: „Bitte unterstützt Lara und Sonny während seiner Genesung in den…
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