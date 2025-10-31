Ruth Lyon live on tour

1995 veröffentlichten Savatage etwas verfrüht bereits im Oktober ein weihnachtliches Album, dessen Botschaft noch immer tagesaktuell ist.
30 Jahre musikalischer Widerstand gegen den Krieg Am 24. Oktober 1995 veröffentlichten Savatage ihr neuntes Studioalbum DEAD WINTER DEAD. Das Konzeptalbum widmet sich mit erschütternder Klarheit dem Bosnienkrieg, der zu dem Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht beendet war. Während viele Power Metal-Bands wie zum Beispiel Blind Guardian in den Neunziger Jahren auf introspektive Themen oder Fantasy-Welten setzten, wagten Savatage den Blick in die Realität - und schufen ein Werk, das musikalisch wie erzählerisch unter die Haut geht. Eine Geschichte zwischen Fronten Die Handlung beginnt 1990, kurz nach dem Fall der Berliner Mauer und dem Zerfall der Sowjetunion. Der junge Serbe…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.