Ryan Harris live on tour

Wieder einmal haben wir in Zusammenarbeit mit unseren Partnern keine Kosten und Mühen gescheut, um euch eine bunte Bescherung zu zaubern.
Liebe Leserschaft, mit Stolz dürfen wir verkünden, dass wir auch in den zwölf Monaten nach dem großen METAL HAMMER-Jubiläumsjahr unserem Motto treu geblieben sind und weiterhin alles geben, um euch regelmäßig mit einer geballten Ladung „Maximum Metal“ zu versorgen – hier im Magazin, aber auch online, im Podcast und den Sozialen Netzwerken. Ihr könnt uns lesen, hören und sehen – ganz, wie ihr mögt. Umso wichtiger ist es für uns, eure Meinung über unser Schaffen zu erfahren: Mehr Vinyl, keine CD mehr? Mehr Meinung, weniger Historys? Sonstige innovative Ideen, die den Fortbestand unseres Hefts sichern und unsere Reichweite in der…
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.