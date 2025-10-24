Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Saguru live on tour

teilen
mailen
teilen

Alles über Saguru

teilen
mailen
teilen

Nächster Artikel

Vorheriger Artikel

Zuletzt kommentiert
Meistgelesen
Neue Reviews
Wacken feiert 2025 seinen ersten CSD
Wacken
Der Christopher Street Day zog 2025 erstmals durch Wacken, um zu zeigen: Metal ist bunt.
Wacken ist bunt. Das gilt nicht nur für die Dauer des jährlichen Wacken Open Air (in der Regel am ersten Augustwochenende): Am Samstag fand erstmals ein Christopher Street Day (CSD) im norddeutschen Dorf statt. Selbstverständlich unter dem Einfluss der Metal-DNS der Wackinger. Wie die dpa berichtet, zählten die Veranstalter auf dem Wacken-CSD mehr als 350 Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Begleitet wurden die Parade von einem Traktor mit Anhänger sowie einem Bus und Musik. Auf einem Banner stand "Wir für Liebe - Gegen Hass. Wacken rockt Anders". Eine Organisatorin der Demonstration sagte der dpa, sie freue sich, dass so viele Menschen zu der…
Weiterlesen
Zur Startseite