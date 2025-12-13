Saint City Orchestra live on tour

Kaum hat er das Mikrofon übernommen, werden bereits schwere Vorwürfe gegen den neuen Vulvodynia-Sänger laut. Nun äußerte er sich dazu.
Das letzte Mal, dass Vulvodynia für schlechte Schlagzeilen gesorgt haben, ist nicht lange her. Vor zwei Jahren gingen Fotos des übel zugerichteten Schlagzeugers Tom Hughes um, der sich mit verbundenem Gesicht und gebrochener, blutiger Nase zeigte. Der - zu diesem Zeitpunkt noch in der Band aktive - Frontmann Duncan Bentley soll nach einem Streit für die Verletzungen gesorgt haben und ist als Konsequenz hochkant aus Vulvodynia geflogen. Das Mikrofon übernahm Gitarrist Lwandile Prusent. Anschließend war es zwei Jahre ruhig um die südafrikanischen Death-Metaller. Schwere Anschuldigungen gegen neuen Frontmann Vor wenigen Wochen gaben die Musiker bekannt, wieder einen Wechsel in ihrer…
