Samm Henshaw live on tour

Es gab schon eine Weile nichts Neues von Sunn O))) – bis jetzt. Das Drone-Duo veröffentlicht pünktlich zur Europatournee eine EP.
Zwei Jahre nach der letzten Veröffentlichung EVIL CHUCK / RON G. WARRIOR melden sich Sunn O))) mit einer neuen EP zurück. Diese umfasst drei Lieder und ist bereits erhältlich. Überraschenderweise kommt die 12"-Maxi-EP nicht über Greg Andersons Label Southern Lord. Er und sein Band-Kollege Stephen O’Malley haben einen Plattenvertrag mit Sub Pop Records unterzeichnet. Leitbilder Die Songs ‘Eternity's Pillars’, ‘Raise The Chalice’ und ‘Reverential’ sind zudem auch digital erschienen. Die Band beschreibt ihre neueste Veröffentlichung wie folgt: „Sunn O))) widmeten jedem Schritt und Aspekt der Aufnahme, jedem Ton und jeder Sättigungsstufe, jeder Verstärkungsstufe und jedem Lautsprecher, jedem Arrangement und jeder…
