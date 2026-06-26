Satanic Surfers live on tour

Schlagzeuger Charlie Benante und Gitarrist Scott Ian gewähren vorab Einblicke in das langersehnte Anthrax-Album, das im Herbst erscheint.
Am 18. September 2026 veröffentlichen Anthrax mit CURSUM PERFICIO ihr zwölftes Studiowerk. Ganze zehn Jahre mussten Fans auf neue Musik von den Thrash-Urgesteinen warten. Immerhin gibt es mit ‘It's For The Kids’ schon eine erste Single. Laut Gründungsgitarrist Scott Ian enthält das Album jedoch auch ein Lied, das er selbst als den „großartigsten Anthrax-Song der Geschichte der Band“ bezeichnet. Am Rande der Perfektion Im Gespräch mit Full Metal Jackie erklärt Ian: „Vom Anfang bis zum Ende herrscht eine große Geschlossenheit – sowohl im Zusammenspiel der Songs untereinander als auch bei einzelnen Stücken für sich genommen.“ Bei erwähntem Song handelt es…
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