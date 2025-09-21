Schramm live on tour

Mit RIDE THE LIGHTNING legten Metallica vor vier Jahrzehnten ein ambitioniertes Album vor, das von neu gewonnener Reife und Selbstvertrauen geprägt war.
Als Metallica 1984 ihr Album RIDE THE LIGHTNING herausbrachten, setzten sie ein klares Statement. Sie wollten sich von ihren Genre-Kollegen abheben und ihre Horizonte erweitern. Ihr Debüt KILL ’EM ALL (1983) hatte den Thrash Metal definiert, doch mit ihrem zweiten Werk demonstrierten sie eine beachtliche Weiterentwicklung und musikalische Reife. Metallica werden unterrichtet Die Arbeit an RIDE THE LIGHTNING begann unmittelbar nach der Tournee mit Raven im September 1983. Zurück in der Bay Area zogen sich James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett und Cliff Burton in ihre Garage zurück, um ungestört an neuen Songs zu feilen. In dieser abgeschotteten Umgebung probten…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.