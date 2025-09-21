Search Results live on tour

Warum ihre Botschaft aktuell so immens wichtig ist und was wir von ihr lernen können, erklären Helloween an einem gemeinsamen Tag in Berlin.
Das komplette Interview mit Helloween findet ihr in der METAL HAMMER-Septemberausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Spiritueller Hintergrund Die Herausforderung, den eigenen Weg zu gehen und sich gegen Hindernisse zu behaupten, kennen einige Band-Mitglieder. Besonders nahe liegt es, Lebensphilosoph Michael Kiske zu Rate zu ziehen. Der Ausnahmevokalist verließ Helloween nach Abflachen der großen Erfolgswelle 1993 und kehrte der Metal-Szene eine Zeit lang den Rücken zu, um der vorherrschenden Negativität zu entfliehen. Stattdessen tauchte er tief in philosophische Welten ein. Verstanden fühlte er sich insbesondere von der…
