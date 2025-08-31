Self Esteem live on tour

Bald ist es leider so weit: Wacken 2025 geht zu Ende. Alles, was ihr für eine gelungene Abreise aus dem Matschloch wissen müsst.
Noch liegt ein ganzer, programmreicher Tag vor den Besuchern des diesjährigen Wacken Open Air. Bands wie Gojira, D-A-D oder King Diamond warten noch auf ihre Konzerte, sowie viele andere auch. Trotzdem macht sich bereits die Abschiedsstimmung zwischen den Camping-Stühlen breit und es stellt sich eine große Frage: Wie bitte soll man dieses Matsch-Inferno wieder verlassen, ohne sich festzufahren? Die Traktoren sind bereit für ihren Einsatz Selbstverständlich ist es für die Veranstalter keine Überraschung, dass es viele Fahrzeuge nicht aus eigener Kraft schaffen werden, vom Gelände zu kommen. Bereits gestern Abend verkündeten sie, wie man im Zweifelsfall auf sich aufmerksam machen…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.