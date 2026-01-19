Selin live on tour

Soundgarden sind fast durch mit den Arbeiten an dem Album, für das Chris Cornell vor seinem Tod selbst noch Stücke eingesungen hat.

Erst am 8. November wurden Soundgarden in die Rock And Roll Hall Of Fame aufgenommen. Während der Zeremonie gab es einige ergreifende Momente. Nicht zuletzt, da auch die Töchter von Sänger Chris Cornell, der sich am 18. Mai 2017 das Leben nahm, zugegen waren. Bekanntlich hat Cornell vor seinem Tod noch an neuem Material gearbeitet und einige Songs eingesungen. Die verbliebenen Soundgarden-Mitglieder vollenden das begonnene Werk derzeit. Bittersüße Momente Im Interview mit Moderatorin und Journalistin Allison Hagendorf sprechen Gitarrist Kim Thayil, Schlagzeuger Matt Cameron und die beiden Bassisten Ben Shepherd und Hiro Yamamoto über den aktuellen Stand der Platte. Außerdem geht…