Shawn James live on tour

Die Arbeiten am neuen Album von Evanescence schreiten offenbar gut voran. Etwas mehr als die Hälfte ist fertig, wie Amy Lee verrät.
Die Zeichen stehen gut, dass Evanescence in nicht allzu ferner Zukunft frisches Material veröffentlichen. Dieses Jahr gab es schon ein paar neue Songs. Jedoch waren dies ausschließlich Kollaborationen, die vermutlich nicht auf dem Nachfolger von THE BITTER TRUTH (2021) landen werden. Den Auftakt machte im März ‘Afterlife’ als Soundtrack zur Animationsserie ‘Devil May Cry’. Wenig später wurden die Songs ‘Hand That Feeds’ und ‘Fight Like A Girl’ als Teil des Film-Soundtracks zu ‘From The World Of John Wick: Ballerina’ veröffentlicht. Anfang September erschien in Zusammenarbeit mit Poppy und Spiritbox-Sängerin Courtney LaPlante das Stück ‘End Of You’. Pläne und Überraschungen Nun…
