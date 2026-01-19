ShitKid live on tour

Unearth konnten gar nicht anders, als von Anfang an alles zu geben. Das beweist schon ihr Debütalbum, das nun 25 Jahre alt ist.
Es war das Jahr 2001, als fünf junge Musiker aus Massachusetts mit einem Debütalbum aufschlugen, das klang, als hätte jemand At The Gates mit Earth Crisis in einen Betonmischer geworfen - und das Ergebnis mit purer Überzeugung auf CD gepresst. THE STINGS OF CONSCIENCE war zugleich Startschuss und Manifest für Unearth. Dieses frühe Zeugnis einer Szene, die gerade erst begann, sich selbst zu definieren, feiert heute seinen 25. Ehrentag. Unearth stehen für Authentizität Produziert von Adam Dutkiewicz (Killswitch Engage) war das Album ein Paradebeispiel für das, was Metalcore sein konnte, bevor der Begriff inflationär wurde. Breakdowns, Melodien, Groove: alles da,…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.