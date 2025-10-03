Shock Value live on tour

Im Maximum Abo (1 Jahr METAL HAMMER frei Haus) spart ihr nicht nur, sondern bekommt außerdem noch ein Geschenk obendrauf.
Im METAL HAMMER-Jahres-Abo profitiert ihr von zahlreichen Vorteilen und werdet auch noch reich beschenkt! Deine Prämie kannst du selbst auswählen. Als ganz besonderes Angebot können wir diesmal I HEARD THEY KILL LIVE 2!! von Ice Nine Kills in der Limited Edition als violette Doppel-LP anbieten (lieferbar ab 5. September). Sichere dir mit einem METAL HAMMER-Jahresabo diese Prämie! DEINE VORTEILE: Eine wertvolle Prämie deiner Wahl Jedes Heft vor Kiosk frei Haus 15 € Rabatt bei METAL HAMMER PARADISE pro gebuchtem Erwachsenen 8% Dauerrabatt bei jpc.de http://jpc.de/metalhammer 1 Jahr kostenlose Mitgliedschaft im EMP Backstage-Club >> zum Angebot Alle aktuellen Spar-Angebote und Prämien findest…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.