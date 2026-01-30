Simona live on tour

Silje Wergeland hat offiziell ihren Abschied von The Gathering verkündet. Die Sängerin will sich künftig anderen Projekten zuwenden.
Neues Jahr, neues Glück – nach dieser Devise handelt nun auch Silje Wergeland. Die Norwegerin verabschiedet sich nach 16 Jahren von The Gathering. Wie sie in den Sozialen Medien verkündet, sei es an der Zeit, „sich neuen Unternehmungen zuzuwenden.“ Während sich die Band noch nicht zur personellen Änderung geäußert hat, schreibt Wergeland: „Ich hatte mit dieser Band so viele tolle Erlebnisse und unvergessliche Erinnerungen gesammelt, die mich mein Leben lang begleiten werden. Ich wünsche meinen Band-Kollegen alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank für die großartige Unterstützung und die netten Gespräche mit euch wunderbaren Fans weltweit. Ganz viel Liebe, Silje.“…
