Sind live on tour

Der Volbeat-Spin-off Asinhell um Michael Poulsen schraubt an neuen Songs, wie Sänger Marc Grewe ausplaudert.

Volbeat-Mastermind Michael Poulsen hat im Herbst 2023 bekanntlich mit seinem Nebenprojekt Asinhell eine amtliche Death Metal-Scheibe veröffentlicht. Neben dem Dänen sind dabei noch Drummer Morten Toft Hansen (Raunchy) sowie Sänger Marc Grewe (ehemals bei Morgoth am Mikrofon) mit von der Partie. Letzterer hat nun in den Sozialen Medien vermeldet, dass die Band an Liedern für den Nachfolger des Erstlings IMPII HORA werkelt. Einiges in petto "Ich wünsche euch allen ein fantastisches Jahr 2026!", meldet sich Grewe zu Wort. "Ansonsten bin ich sehr dankbar für ein gesundes und positives 2025. Des Weiteren stehen 2026 ein paar wirklich coole Sachen in musikalischer…