Sinem live on tour

Hier findet ihr alle Infos zu Rock am Ring & Rock im Park 2026.
Datum Hier findet ihr alle relevanten Infos über die vom 05.06. bis 07.06.2026 stattfindenden Open Airs. Veranstaltungsort Adresse Rock am Ring: Nürburgring 53520 Nürburg Adresse Rock im Park: Zeppelinfeld 90471 Nürnberg Preise & Tickets Rock am Ring ist ausverkauft, Rock im Park-Tickets gibt es hier. Bands A Perfect Circle Architects Babymetal Bad Omens Electric Callboy Hollywood Undead Ice Nine Kills Iron Maiden Landmvrks Limp Bizkit Linkin Park Marteria The Offspring Papa Roach Sabaton Social Distortion Three Days Grace Trivium Volbeat Within Temptation Running Order Geländepläne Livestream und TV Anfahrt Rock am Ring Rock am Ring kann über…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.