Skipinnish live on tour

Soundgarden kommen gut voran mit den Arbeiten am neuen Album, auf dem noch Gesang von Chris Cornell zu hören sein wird.
Chris Cornell hatte vor seinem Tod am 18. Mai 2017 bekanntlich noch einiges neues Material zusammen mit Soundgarden eingesungen. Nun hat sich Schlagzeuger Matt Cameron zu Wort gemeldet und die Neuigkeit überbracht, dass die Band mit den Arbeiten an dem posthumen Album gut vorankommt. Im Gespräch beim Branchenmagazin Billboard zieht der Trommler Zwischenbilanz. Gleichzeitig qualvoll & aufbauend Auf den Status der Produktion angesprochen, weiß der Soundgarden-Trommler zu berichten: "Bislang haben wir noch kein Veröffentlichungsdatum oder irgendetwas festgelegt. Es gibt ein paar verschiedene Denkrichtungen. Eine war: ‚Hey, lasst uns eine Single rausbringen.‘ Ich denke, letztendlich haben wir uns entschieden, dass wir…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.