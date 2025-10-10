skuth live on tour

Am 14.9.1985 stieg das METAL HAMMER Festival mit Metallica, Venom, Warlock, Running Wild u.a. – ein Rückblick in Wort, Bild, Video und Metallica-Interview.
Die Loreley – ein magischer Ort und eine der schönsten Konzert-Locations Deutschlands. Auch Metal ist dort zu Hause: ob beim Metalfest vor rund zehn Jahren, beim Festival zum 30. Jubiläum von In Extremo – oder beim legendären METAL HAMMER Festival 1985. Unser Magazin war keine zwei Jahre alt, als Metallica, Warlock, Venom, Whishbone Ash und andere zum METAL HAMMER Festival am 14.9.1985 auf der Loreley geladen wurden. Ein legendärer Abend – dessen wahre Größe erst in den folgenden Jahren erkennbar werden sollte. Übrigens: METAL HAMMER schreibt neue Legenden auf dem METAL HAMMER Paradise Indoor-Festival im November - noch gibt es…
