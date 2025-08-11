Slater live on tour

Die Verlosung ist beendet.

Am 27. und 28.06.2025 findet in Münster, Am Hawerkamp erneut das Vainstream Rockfest statt. Das Vainstream Rockfest ist ein im Jahr 2006 gegründetes Musikfestival in Münster, das in den letzten Jahren am letzten Juni- oder ersten Juliwochenende stattfand. Auf dem Festival treten in erster Linie Bands aus dem Bereich Metalcore, Punk, Hardcore Punk und verwandter Stilrichtungen auf. Für Kurzentschlossene und Sparfüchse haben wir ein Gewinnspiel organisiert. Gewinnt 2x2 Tickets für das Vainstream Rockfest 2025! Dazu müsst ihr nur das untenstehende Formular ausfüllen und in das Lösungsfeld "Vainstream" schreiben: Die Verlosung ist beendet. TEILNAHMEBEDINGUNGEN: Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter…