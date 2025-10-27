So Sorry live on tour

Nur weil er nicht mehr auf der Bühne sitzt, wird es nicht still um Nicko McBrain (Ex-Iron Maiden). Nun berichtet er von seinem neuen Projekt.
Was macht Nicko McBrain eigentlich, seit er vergangenes Jahr das Ende seiner Live-Karriere mit Iron Maiden verkündet hat? Die kurze Antwort: Nein. Vermutlich genießt er seine neu gefundene Freizeit und Ruhe, in Rente ist er jedoch ganz und gar nicht. Zuletzt spielte er mit seiner Band Titanium Tart einige Konzerte in Florida. Nun stellte er sein neustes Projekt vor: Gemeinsam mit dem Magazin Modern Drummer startete er einen Podcast, dessen erste Folge bereits auf YouTube zu hören ist. An seiner Seite ist mit David Frangioni der Mann, der seit 2019 das Gesicht hinter dem Schlagzeug-Magazin ist. Der Podcast trägt den…
