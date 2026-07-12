Sonata Arctica live on tour

Backing Tracks sind nicht das Richtige für Halestorms Lzzy Hale. Im Interview erklärt sie, warum ihre Band bewusst keine verwendet.
Backing Tracks bei Live-Auftritten sind oft ein heiß diskutiertes Thema: Die einen lieben sie, die anderen verachten sie. Halestorm-Frontfrau Lzzy Hale verwendet keine Backing Tracks und hat eine ganz eigene Meinung dazu. Als Gast im Mark and Me-Podcast erklärt sie ihren Standpunkt zu dem Live-Hilfsmittel. Im Moment sein Sie meint: "Die größte Freude am Live-Spielen ist, dass man im Moment präsent bleiben muss. Man kann sich keine Sorgen darum machen, ob man jetzt eine Note verhauen hat oder irgendwas anderes. Man muss immer im Moment bleiben, was im normalen Leben nur selten der Fall ist. Ich glaube, dass wir genau…
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