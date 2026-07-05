Spirit Mother live on tour

Jack Bruce spielt für den Karriereverlauf von Black Sabbath-Bassist Geezer Butler eine tragende Rolle.
Geezer Butler erzählte jüngst in einer Episode von ‘Lowdown On The Low End’, dass er eher zufällig der Bassist von Black Sabbath geworden sei – und dass Cream-Viersaiter Jack Bruce eine nicht ganz unbedeutende Rolle dafür spielte. Keine halben Sachen „Derjenige, der mir wirklich gezeigt hat, was man mit einem Bass alles machen kann, war Jack Bruce“, sagte Butler. „Als ich Cream sah, sagten alle: 'Du musst diesen unglaublichen Gitarristen sehen. Er heißt Eric Clapton.' Damals spielten sie noch in kleinen Clubs in Birmingham. Ich stand ganz vorne an der Bühne. Jack kam mit seinem Fender raus, und ich dachte…
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