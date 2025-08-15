Splean live on tour

‘Spinal Tap II: The End Continues’ ist der langersehnte Nachfolger der Mockumentary ‘This Is Spinal Tap’ (1984). Seht hier den Trailer!
[Update 25.7.2025] Der erste Trailer zur ‘This Is Spinal Tap’-Fortsetzung ‘Spinal Tap II: The End Continues’ ist da. Begleitend zu, Filmtrailer heißt es: "Was kommt nach 11? Wir werden es bald herausfinden. Einundvierzig Jahre nach der Kultkomödie This is Spinal Tap vereint Spinal Tap II: The End Continues Regisseur Rob Reiner erneut mit Christopher Guest, Michael McKean und Harry Shearer, die in der lang erwarteten Fortsetzung in ihre legendären Rollen als Heavy Metal-Band Spinal Tap zurückkehren. Mit dabei: Elton John, Paul McCartney, Garth Brooks, Questlove und viele mehr." Im September 2025 soll ‘Spinal Tap II’ in den Kinos zu sehen…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.