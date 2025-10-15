Spock’s Beard live on tour

Accept machen ab sofort ohne Gitarrist Uwe Lulis weiter. Den Schritt rechtfertigen die Metaller mit "logistischen Herausforderungen".
Bei Accept gibt es eine personelle Veränderung. Die Heavy-Metaller und Gitarrist Uwe Lulis gehen fortan getrennte Wege. Die Band begründet sich relativ schwammig mit "logistischen Herausforderungen", was auch immer das bedeuten mag. Einen Ersatzmusiker holen Bandboss Wolf Hoffmann und Co. nicht ins Boot. Stattdessen kehrt die Gruppe "zur traditionellen Zwei-Gitarristen-Besetzung" zurück. Friede, Freude, Freunde Im zugehörigen Statement von Accept heißt es hierzu: "Nach reiflicher Überlegung werden Accept zur traditionellen Zwei-Gitarristen-Besetzung zurückkehren. Wir haben uns vom deutschen Gitarristen Uwe Lulis getrennt. Die Entscheidung basiert ausschließlich auf logistischen Herausforderungen, es gab überhaupt keine persönlichen oder musikalischen Meinungsverschiedenheiten. Uwe und Accept kommen hervorragend miteinander…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.