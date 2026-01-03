Spyres live on tour

Soundgarden sind jüngst in die Rock And Roll Hall Of Fame eingezogen. Während der Veranstaltung gab es einige ergreifende Momente.
Am 8. November fand die diesjährige Rock And Roll Hall Of Fame-Zeremonie statt, in die nun auch Soundgarden aufgenommen wurden. Vor allem bei der Liveperformance der verbliebenen Mitglieder Grunge-Ikonen gab es ein paar Überraschungen und viele Emotionen. Die Einführungsrede hielt Schauspieler Jim Carrey, der in seinem eigenen Humor Erinnerungen an Soundgarden mit dem Publikum teilte. „Als ich Soundgarden zum ersten Mal hörte, wollte ich ein Flanellhemd anziehen und auf die Straße rennen und schreien: ,Meine Mutter hat während der Schwangerschaft geraucht!‘“ Es folgte eine bewegende Hommage von Chris Cornells ältester Tochter Lily. Ihr zufolge habe die Musik ihrem Vater „Sinn gegeben…
