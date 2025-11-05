StarGazer live on tour

Mittlerweile sind weitere Erkenntnisse über den unvermittelten Tod von Limp Bizkit-Bassist Sam Rivers zutage getreten.
Sam Rivers, seines Zeichens Bassist von Limp Bizkit, ist bekanntlich vollkommen unerwartet am Wochenende verstorben. Nun hat das Boulevard-Portal TMZ weitere Einzelheiten zum Ableben des 48-Jährigen ans Tageslicht befördert. Demnach hat ein Sprecher der Feuerwehr von St. Johns County in Florida zu Protokoll gegeben, dass sie am Samstag einen Anruf wegen einer "nicht ansprechbaren Person mit Herzstillstand" hatten. Erneute gesundheitliche Schwierigkeiten Des Weiteren hat ein Respräsentant des Sehriffs des St. Johns Countys informiert, dass Beamte auf einen sogenannten "unattended death" an jener Adresse reagiert hätten. Bei einem "unattended death" ist der Verstorbene ein Patient, der wegen einer ernsthaften oder lebensbedrohlichen Erkrankung in…
