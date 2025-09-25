Sterling Press live on tour

Mit einem Medley wurde bei den VMAs 2025 des verstobenen Ozzy Osbourne gedacht. Hier seht ihr das Video!
Die MTV Video Music Awards 2025, moderiert von LL Cool J, wurden am Sonntagabend (7.9.) live von der UBS Arena in New York aus im CBS Television Network ausgestrahlt und gleichzeitig auf MTV übertragen. Dabei traten Steven Tyler und Joe Perry von Aerosmith, Yungblud und Nuno Bettencourt von Extreme gemeinsam mit einem Medley einiger der größten Hits von Ozzy Osbourne auf. Inspiration für nächste Generation Ozzys Sohn Jack Osbourne stellte die Hommage zusammen mit seinen vier Töchtern in einem vorab aufgezeichneten Video vor und sagte: „Ich wünschte, wir könnten heute Abend alle mit euch zusammen sein, um die großartige musikalische…
