Strandz live on tour

Da schau her: Es wird immer konkreter mit Nine Inch Nails und ihrem Soundtrack für den Disney-Blockbuster ‘Tron: Ares’.
Nine Inch Nails haben bekanntlich den Original Motion Picture Soundtrack für den Disney-Film ‘Tron: Ares’ komponiert. Der Streifen kommt am 9. Oktober in die Kinos — und ein paar Wochen früher gibt es die zugehörige Musik von Trent Reznor und Kompagnon Atticus Ross zu hören. Denn bereits am 19. September erscheint die Filmusik über das Label Interscope. So lebendig wie nötig Eine erste Single aus ‘TRON ARES’ (ORIGINAL MOTION PICTURE SOUNDTRACK haben Nine Inch Nails schon jetzt veröffentlicht: Das Visualizer-Video zu ‘As Alive As You Need Me To Be’ könnt ihr euch unten reinziehen. Nine Inch Nails-Mastermind Reznor und sein Kollaborationspartner…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.