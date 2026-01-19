Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Sun Atlas live on tour

teilen
mailen
teilen

Alles über Sun Atlas

teilen
mailen
teilen

Nächster Artikel

Vorheriger Artikel

Zuletzt kommentiert
Meistgelesen
Neue Reviews
METAL HAMMER präsentiert: Evanescence
Evanescence-Travis-Shinn-k
Evanescence kündigen eine Welttournee für 2026 mit fünf Shows in Deutschland an. METAL HAMMER präsentiert!
Evanescence werden 2026 wieder auf Tour gehen: Der Auftakt findet in Nordamerika statt, bevor es weiter nach Großbritannien und Europa geht – darunter auch fünf Shows in Deutschland. Als Special Guest wird Poppy bei allen UK- und Europa-Konzerten dabei sein, während Nova Twins die Shows außerhalb UK eröffnen. Evanescence haben sich zudem mit PLUS1 zusammengeschlossen, sodass 1$/1£/1€ pro verkauftem Ticket Organisationen zugutekommt, die weltweit humanitäre Hilfe und medizinische Unterstützung für Menschen in Not leisten. Fans können ab 2. Dezember, 12:00 Uhr hier Pre-Sale-Codes für VIP-Bundles und Tickets erhalten, während der allgemeine Vorverkauf am 5. Dezember ab 10:00 Uhr beginnt. Sängerin Amy Lee erzählt: "Dieses Jahr war auf verschiedene…
Weiterlesen
Zur Startseite