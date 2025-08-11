Swirlies live on tour

Zum 76. Geburtstag gratuliert METAL HAMMER Geezer Butler recht herzlich! Wir blicken zurück auf die Karriere des Meisters des Viersaiters.
Vor wenigen Tagen spielte Geezer Butler gemeinsam mit der restlichen Originalbesetzung von Black Sabbath das endgültige finale Konzert. Die vier Lieder, die sie als Band zusammen spielten, stammen allesamt aus seiner schwarzen Feder. Vor genau 76 Jahren erblickte der Bassist das Licht der Welt — unter einem völlig anderen Namen. Terence Michael Joseph Butler wurde 1949 im englischen Städtchen Aston geboren und darf heute seinen Ehrentag feiern. Aus diesem Anlass werfen wir einen Blick zurück in die Vergangenheit. Woher stammt Geezer Butlers Spitzname? Obwohl er in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen ist, erzählt Butler in seiner Biografie ‘Into The Void’, seine Kindheit…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.