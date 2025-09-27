Talco live on tour

Man kennt es nicht anders: Auch in den kommenden Tagen sieht es wettertechnisch nicht zu gut aus für das Wacken Open Air.
Das Wacken Open Air 2023 ist denjenigen, die es tatsächlich auf das Gelände geschafft hatten, zu Recht sehr eindrücklich in Erinnerung geblieben. Egal, wie viel Bier floss, die Situation ließ sich nicht ausblenden. Von Anfang an musste jedes Fahrzeug einzeln auf das Gelände gezogen werden, sodass einige tapfere Wacken-Gänger länger als 24 Stunden im Anreisestau ausharrten. Von den 85.000 Pilgern durften schließlich nur 61.000 tatsächlich ihr Lager aufschlagen. Wacken-Gründer Thomas Jensen sagte der BILD-Zeitung gegenüber: "Wir wollen das nicht noch mal erleben, dass Fans draußenbleiben müssen." Schlamm in Sicht in Wacken Bis jetzt läuft das Vorhaben - wie schon 2024…
