The Black Dahlia Murder live on tour

Death To All mussten ihr Konzert im Essener Turock unterbrechen, weil sich Teile der Decke lösten. Verletzt wurde niemand.
Death To All haben in Essen augenscheinlich mit ihren Riffs die Decke zum Bröckeln gebracht. Die Death-Hommage rund um den ehemaligen Death-Gitarristen Bobby Koelble musste ihr Konzert im Turock zwischenzeitlich unterbrechen, weil sich Teile der Decke lösten. Glücklicherweise wurde niemand schlimm verletzt. Durch die Decke In einem Post auf Instagram teilt die Band ein Video und schreibt dazu: "Essen, das Konzert wurde so wild, dass sogar das Gebäude eine Pause brauchte. Das Konzert wurde kurz unterbrochen, nachdem ein Teil der Hallendecke entschied, dass er genug Riffs für einen Abend gehört hatte. Oh, der Himmel fällt uns auf den Kopf." Die…
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