The Franklin Electric live on tour

Nach dem Erdbeben namens PAIN REMAINS (2022) wagen Lorna Shore mit ihrem neuen Werk I FEEL THE EVERBLACK FESTERING WITHIN ME den nächsten Schritt.
Das komplette Interview mit Lorna Shore findet ihr in der METAL HAMMER-Septemberausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Nie wieder ‘To The Hellfire’ Bereits zu Beginn der Arbeiten am neuen Album stand fest: Es sollte keine Wiederholung alter Glanztaten geben. Sänger Will Ramos bringt es mit einem halb lachenden, halb ernsten Ton auf den Punkt: „Einen Song wie ‘To The Hellfire’ noch mal zu machen – das kam für uns nicht infrage. Wir hatten keine Lust, einfach wieder ein Stück rauszuhauen, das nur auf maximale Härte setzt. Was…
