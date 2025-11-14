The Free Label live on tour

Mit A NEW WORLD RISING rufen Rage den Leitsatz „Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen“ ins kollektive Gedächtnis zurück.
Das komplette Interview mit Rage findet ihr in der METAL HAMMER-Oktoberausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Peavy, auf dem Vorgängeralbum AFTERLIFELINES (2024) hast du unter anderem die Ausrottung der Orang-Utans (‘Dead Man’s Eye’) und die Plastikverschmutzung der Ozeane (‘Toxic Waves’) thematisiert. A NEW WORLD RISING ist trotz diverser Bedrohungslagen eine optimistische Prognose. Woher nimmst du deine Zuversicht? Peter "Peavy" Wagner: Seit anderthalb Jahren fühle ich mich gesundheitlich deutlich besser – und das hebt meine Stimmung spürbar an. Diese neue Kraft hat auch Rage als Band…
