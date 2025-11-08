Toggle menu

The Growlers live on tour

Wolfgang Van Halen schließt Koop mit Hagar & Anthony aus
Wolfgang Van Halen (Mammoth), 20. November 2024 in Detroit, Michigan
Auch wenn Wolfgang Van Halen einst mit seinem Vater die "Spülbecken-Tour" plante, will sich der Musiker ganz auf Mammoth konzentrieren.
Aus der Nummer kommt Wolfgang Van Halen nicht raus: Als Sohn des legendären Gitarristen Eddie Van Halen wird der Musiker natürlich immer wieder auf die Band seines alten Herren angesprochen — wie jüngst, als er beim Thinking About Guitar-Podcast zu Gast war. Bei dieser Gelegenheit stellte der 34-Jährige jedoch unmissverständlich klar, dass er auf Retro-Projekte mit alten Recken wie Sammy Hagar und Michael Anthony keinen Bock hat. Am Pläne schmieden Zunächst ging es in dem Interview die Idee der sogenannten "Spülbecken-Tour", die Van Halen einst umsetzen wollten. Dabei hätten sowohl Bassist Michael Anthony als auch die beiden Gesangsplatzhirsche Sammy Hagar…
