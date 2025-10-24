Toggle menu

Metal Hammer

 Search

The High Kings live on tour

teilen
mailen
teilen

November 2026

Alles über The High Kings

teilen
mailen
teilen

Nächster Artikel

Vorheriger Artikel

Zuletzt kommentiert
Meistgelesen
Neue Reviews
Album des Monats 11/2025: Coroner DISSONANCE THEORY
Coroner-2025e_Grzegorz Golebiowski-PR-k
Coroner wurden METAL HAMMER-Soundcheck-Sieger und konnten unter anderem Kadavar, Omnium Gatherum und The Other auf die Plätze verweisen.
Wir präsentieren: Der Soundcheck-Sieger der METAL HAMMER-Novemberausgabe: ! Das Album des Monats November 2025 stellen Coroner. Sie setzten sich mit einem Schnitt von 4,58 durch und können es sich nun auf dem Soundcheck-Thron des METAL HAMMER gemütlich machen. >> Lest hier das komplette Review zu DISSONANCE THEORY von Coroner << *** Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.musik-magazine.de/metal-hammer-kat/shop/einzelhefte *** Hört in unserer YouTube-Playlist die Top 10 des METAL HAMMER-Soundchecks der Novemberausgabe 2025! *** Bestell dir jetzt und nur für kurze Zeit 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur…
Weiterlesen
Zur Startseite