The Jack Knives live on tour

Nachdem Iron Maiden ihren Konzertfilm in Paris nicht unter Dach und Fach bringen konnten, wollten sie das in Knebworth nachholen.

Iron Maiden wollten bekanntlich ihr Konzert am 22. Juni 2026 in Paris für die Nachwelt sowie einen Konzertfilm, welcher im Kino laufen soll, aufzeichnen. Dieses Vorhaben konnten die Briten aufgrund eines kompletten Stromausfalls in der La Défense Arena nicht vollends umsetzen — nach 50 Minuten, gegen Ende von ‘2 Minutes To Midnight’ ging nichts mehr. Zwar konnte das Sextett das Gastspiel in der französischen Hauptstadt zu Ende bringen, jedoch nicht in voller Länger. Materialnachschub Daher hat die Band nun entschieden, den Live-Streifen bei ihrem eigenen Festival am 11. Juli 2026 in Knebworth fertigzustellen. Iron Maiden-Gründer und -Bassist Steve Harris gibt…