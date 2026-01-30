The Jeremy Days live on tour

Wer meint, THE SHIT OV GOD sei ein stumpfer Titel für ein Album, den belehrt Behemoth-Mastermind Nergal eines Besseren.
THE SHIT OV GOD ist schon seit Mai auf dem Markt, und doch wird Behemoth-Boss Adam „Nergal“ Darski noch immer auf die Titelwahl der Platte angesprochen. Auch wenn dieser auf den ersten Blick stupide wirkt, steckt dahinter viel mehr. Bereits im Interview mit METAL HAMMER meinte Darski seinerzeit dazu: „Manche Leute schaffen es nicht, ihr Hirn arbeiten zu lassen, zwischen den Zeilen zu lesen und den intellektuellen Hintergrund eines Behemoth-Albums zu verstehen: Ich zeige jenen den Mittelfinger, die sich nicht anstrengen und bei ihrer eingeschränkten Sichtweise bleiben.“ Mehr als der äußere Schein Nun wurde Nergal vom australischen Magazin Heavy gefragt,…
