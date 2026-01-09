The Jins live on tour

Dirk Verbeuren erklärt, warum er sich so gut mit Megadeth-Chef Dave Mustaine versteht. Sein Patentrezept: gegenseitiges Verständnis.
Megadeth-Chef Dave Mustaine wird von vielen Musikerkollegen als schwierige Persönlichkeit beschrieben. Schlagzeuger Dirk Verbeuren widerspricht dieser Ansicht vehement. Für ihn ist Mustaines direkte Art vielmehr eine einfache Möglichkeit, sich mit ihm zu arrangieren – sofern man die richtigen Konsequenzen daraus zieht. Gesucht und gefunden „Es ist wie mit allem — mit jedem, mit dem man zusammenarbeitet. Ich habe mit so vielen verschiedenen Leuten zusammengearbeitet und tue es immer noch . Muss man herausfinden, was für sie funktioniert, wie ihr Arbeitsablauf aussieht, wonach sie suchen und was sie erwarten. Und das ist am Anfang manchmal auch ein bisschen Ausprobieren“, erläutert Verbeuren…
