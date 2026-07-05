Toggle menu

Metal Hammer

 Search

The Olllam live on tour

teilen
mailen
teilen

September 2026

Alles über The Olllam

teilen
mailen
teilen

Nächster Artikel

Vorheriger Artikel

Zuletzt kommentiert
Meistgelesen
Neue Reviews
Electric Callboy kündigen "Tanzneid World Tour" an
Electric Callboy
Electric Callboy geben weiter Gas und schwingen sich Anfang 2027 direkt wieder auf die europäischen Live-Bühnen.
Electric Callboy lassen nichts anbrennen. Die Castrop-Rauxeler werden am heutigen Mittwoch ihr letztes Konzert der aktuell laufenden Tournee durch Nordamerika absolvieren. Außerdem stehen dieses Jahr neben einigen Festival-Auftritten noch Gastspiele in Japan (August) und Australien (September) an. Doch damit nicht genug: Das Sextett will es auch Anfang 2027 live wieder wissen — und zwar in europäischen Gefilden. Das Eisen schmieden Klarsänger Nico Sallach, Shouter Kevin Ratajczak, Bassist Daniel Klossek, Schlagzeuger Frank Zummo (Ex-Sum 41) sowie die beiden Gitarristen Daniel „Danskimo“ Haniß und Pascal Schillo haben die "Tanzneid World Tour" angekündigt. Von Ende Januar bis Anfang März 2027 werden die Electrocore-Überflieger…
Weiterlesen
Zur Startseite